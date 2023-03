Bazzani sicuro: “Allegri non cambierà mai la sua filosofia”

Fabio Bazzani, ex calciatore, ha detto la sua sulla situazione della Juventus, parlandone a TMW Radio. Ecco le sue parole su Allegri: "Mourinho e Allegri datati? Che il calcio cambi sempre ok, ma non è detto che per questo un allenatore debba pensare a cambiare in toto. Non credo cambieranno mai la loro filosofia, perché così sono riusciti a diventare quello che sono. La Roma ha difensori forti ma ha un allenatore che esalta la squadra in fase di non possesso. Per me la Roma ha una rosa da quarto posto. Se un allenatore ha questa filosofia, fa diventare forte la sua squadra con quella idea.