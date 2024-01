Bava: “Importante differenza finanziaria tra Inter e Juventus”

Fabrizio Brava ha analizzato la situazione economica di Juventus e Inter: per il professore ci sarebbe una grande differenza tra i due club

Nel suo editoriale sul Corriere di Torino, Fabrizio Bava ha disaminato la situazione finanziaria di Juventus e Inter . Ecco un estratto delle sue parole: “ Juve , occhio al rapporto ricavi-stipendi, l’ Inter ha un elevato debito finanziario. I bilanci del calcio sono più affascinanti: i concetti sono gli stessi, ma declinati con delle specificità. Prenda le plusvalenze: non sono così importanti nelle normali società, che solo periodicamente vendono un macchinario o un altro bene strumentale. Quel che stanno dicendo tutti: raggiungere la sostenibilità finanziaria, senza pregiudicare la competitività sportiva".

Bava ha proseguito: "Obiettivo affascinante, ma difficilissimo. La proprietà dell’Inter ha dovuto rinunciare alla restituzione dei prestiti fatti al club, che è uguale agli aumenti di capitali della Juve, ma la vera differenza la fa la provenienza dei soldi: per la società bianconera sono arrivati dagli azionisti, e non verranno mai chiesti indietro; invece la controllante dei nerazzurri, Suning, si è indebitata. La Juve deve stare attenta al rapporto tra ricavi e ingaggi più ammortamenti, è sopra l’80%. Un valore che l’Inter ha già sistemato. Per questo tutti si attendono un mercato estivo molto prudente: colpi da 50, 100 milioni sono impensabili".