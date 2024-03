Bava: “Il prossimo calciomercato della Juventus sarà conservativo”

Intervistato per il Corriere di Torino, il professore di economia aziendale dell'Università di Torino, Fabrizio Bava, ha parlato del possibile calciomercato della Juventus. Per il docente, la campagna trasferimenti della prossima stagione non si prospetterebbe molto diversa da quella precedente. Ecco le sue parole: "Leggendo il prospetto informativo della Juve, si deduce che le operazioni di mercato dovranno essere finanziate da cessioni di cartellini dei giocatori. Oppure, dalla riduzione di costi connessi alla scadenza dei contratti in essere".