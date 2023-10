Bava: “Derby? Partita equilibrata, il gap si è ridotto”

Massimo Bava , ex dirigente del Torino , ha detto la sua a Tuttojuve.com, parlando del derby . Ecco le sue parole: "Sarà una partita molto equilibrata, dove il Torino avrà anche l'opportunità di vincere. Riuscire a portare a casa il derby sarebbe molto importante, sia per il morale che per la classifica.

La Juve è il banco di prova giusto per provare a fare il salto di qualità, fin qui onestamente non l'ho ancora visto. Per me ci sarà grande intensità, come spesso è accaduto in questa sfida.