Bava sul derby: “Partita aperta, Bremer verrà accolto bene”

Massimo Bava, ex dirigente del Torino, ha analizzato il derby, parlando anche di Gleison Bremer, ex granata, ora nella Juventus.

redazionejuvenews

Massimo Bava, ex dirigente del Torino, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del derby tra i bianconeri ed i granata. Ecco le sue parole: "Sicuramente è una partita aperta a tutti i risultati, ma c'è la possibilità da parte dei granata di poterlo vincere. Anche se entrambe le formazioni arrivano da delusioni cocenti. Il Toro, pur avendo fatto bene, è in una posizione di classifica che non gli compete, sta giocando bene ed è stata anche un po' troppo sfortunata; la Juve non sta rendendo come squadra e non sta esprimendo a pieno il suo potenziale. Con una vittoria potrebbero rilanciarsi tutte e due, quindi diciamo che arriva al momento giusto questa sfida".

Sulla Juventus: "Nel calcio, come nella vita, ci sono i cicli e i momenti. Bisogna prenderne atto, a volte devi girare la coperta ed è la cosa più giusta da fare. Forse non hai sempre il coraggio di farlo, un po' per il nome e per il rispetto del passato, ma sulla mia pelle ho imparato che nel momento in cui devi dare una svolta non devi guardare in faccia a nessuno. Ci vogliono volti nuovi, un po' più di gioventù e di freschezza, in modo così da dare una scossa".

Su Bremer: "I tifosi del Toro sono talmente intelligenti da rispettare e capire le scelte di un calciatore che si è sempre comportato bene. Penso che non verrà accolto come un nemico, per questo mi aspetto dai dirigenti, ex compagni e tifosi un grande applauso. Ci sarà anche qualcuno che avrà ancora il dente avvelenato per quanto successo, ma Bremer merita rispetto da parte di tutti noi".