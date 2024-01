Bava: “Bilancio Juve? Aumento di capitale serve per abbattere il debito”

Per questo tutti si attendono un mercato estivo molto prudente: colpi da 50, 100 milioni sono impensabili. L'aumento di capitale servirà, preliminarmente, ad abbattere il debito. Differenze con il bilancio dell'Inter? La proprietà dell’Inter ha dovuto rinunciare alla restituzione dei prestiti fatti al club, che è uguale agli aumenti di capitali della Juve, ma la vera differenza la fa la provenienza dei soldi: per la società bianconera sono arrivati dagli azionisti, e non verranno mai chiesti indietro; invece la controllante dei nerazzurri, Suning, si è indebitata.