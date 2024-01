Baschirotto: “Buona partita con la Juve. Bel duello con Vlahovic”

Federico Baschirotto, calciatore del Lecce, ha detto la sua sui giallorossi, parlandone in conferenza dopo la partita con la Juventus. Ecco le sue parole: "Abbiamo fatto una buona partita, non siamo riusciti a segnare nonostante le occasioni. Poi abbiamo preso il gol, Vlahovic l'ha presa male ma è andata sotto l'incrocio, ogni palla che tocca ultimamente la trasforma in oro. Dobbiamo ripartire dalla prossima partita col Genoa.