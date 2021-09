Barzagli: “Scudetto? L’Inter è molto convinta. Alla Juve finito un ciclo”

L'ex difensore ha parlato

L'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli ha parlato intercettato dai microfoni di TMW a margine del "Premio Rocco" a Firenze: "Mi fa piacere ritirare un premio importante nella mia città. Sono orgoglioso di quanto ho fatto. Dopo un anno passato lontano dal calcio sto rientrando in maniera moderata. Cosa penso di questa Serie A? Le prime partite sono sempre emozionanti e con tanti gol. Tutto molto interessante: c'è qualche certezza, altre meno. Se mi aspettavo le difficoltà della Juve? Potevano starci, magari non così. Due partite strane e comunque siamo solo all'inizio".

Un analisi lucida per uno dei difensori migliori della storia del torneo. Barzagli è poi sceso nel dettagli a parlare della Juventus, sua ex squadra e della situazione che sta vivendo la formazione bianconera. Le prime due partite hanno consegnato ad Allegri un solo punto, con la squadra che si è fatta rimontare ad Udine pareggiando 2-2, e che ha perso la seconda partita della stagione contro l'Empoli in casa per 1-0. Due partite giocate non bene dalla squadra bianconera, che ora è attesa da un tour de force che la vedrà disputare 7 partite in 20 giorni. Allegri sta alzando la tensione e spera che i suoi giocatori rispondano presenti.