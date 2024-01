Barzagli: “Scudetto? Inter favorita ma la Juve se la giocherà fino alla fine”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Barzagli ha parlato della lotta scudetto: " L'Inter resta favorita perché ha una rosa più completa e più pronta per vincere . Però la prima metà del campionato ha detto che la Juventus c'è e fin qui ha collezionato 46 punti, soltanto due in meno rispetto alla squadra di Simone Inzaghi".

"Ci auguriamo tutti per lo spettacolo del campionato italiano che il derby d'Italia per lo scudetto si risolva soltanto nelle ultime giornate - ha continuato -. Sono convinto che la Juventus se la giocherà perchè non ha impegni europei, che comunque ti possono affaticare, e il gruppo Juve e' unito e affamato".