Barzagli: “La Juventus fa della difesa il suo punto forte. Ma l’Inter…”

Intervistato a Radio Radio, Andrea Barzagli ha parlato del duello in testa alla classifica di Serie A tra Inter e Juventus . Ecco le sue parole: "Come premessa, Inter e Juve sono due squadre diverse. I numeri dicono tanto, la miglior difesa ha quasi sempre vinto il campionato. La Juve fa di questo la sua forza e riesce a vincere con i suoi giocatori; l' Inter è una squadra completa, ha grande attacco e centrocampo. Vince con più gol di scarto, ma è talmente forte che subisce poco. L’ Inter sulla carta è più forte della Juventus , niente da dire. Se vincerà il campionato, avrà meritato e dimostrato di essere la squadra più forte e anche più brava. Vedremo come finirà".

Inoltre, l'ex calciatore ha parlato del famoso episodio tanto di discusso della lite di Leonardo Bonucci a Cardiff: "Litigio?È falso, me lo chiedono in tanti. Se tornassi indietro, una cosa la farei: lì ho lasciato correre. Mi ricordo la chiamata di Bonucci, mi disse che lo stavano buttando sui giornali. Avevo letto anche io ed ero arrabbiato, gli dissi che sapevamo tutti che fosse una falsità. E poi dissi che o scriveva qualcosa la società o lasciavamo andare, invece gli dovevo stare più dietro. Avevano messo il suo nome, ma avevano scritto una cavolata incredibile, anche perché il nostro gruppo non avrebbe mai fatto una cosa del genere. E, soprattutto, ti stai giocando una finale di Champions League, al di là di altre cose che hanno scritto, che erano fantastorie, ma non avremmo mai fatto una cosa del genere".