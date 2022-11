Barzagli: “Giocare alla Juve all’età di Fagioli e Miretti è un peso”

La Juventus scenderà in campo domani sera contro l' inter nella partita valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno di mettersi alle spalle la sconfitta contro il PSG, che ha comunque permesso alla squadra di qualificarsi all'Europa League, e coiranno cercare di dare continuità alle tre precedenti vittorie in campionato. Della situazione della squadra di Massimiliano Allegri, ha parlato l'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli , intervenuto ai microfoni di DAZN.

" Secondo me non c'è una favorita , In attacco Vlahovic, se gioca, e Lautaro faranno la differenza, ma il duello sarà a centrocampo . Chi vince lì vince la partita. Alla Juventus manca un po’ di imprevedibilità, anche se l’ho vista meglio ultimamente, mentre l'inter ha subito troppi gol in questa prima parte. Penso finirà 1-1".

L'ex difensore ha poi continuato parlando di Miretti e Fagioli: "I giovani hanno bisogno di giocare per sentirsi dentro il gruppo, quando hai pochi minuti a disposizione non è semplice. Ho conosciuto Fagioli, Miretti no, e devo dire che Nicolò ha una grande tecnica e sa giocare a calcio.Giocare nella Juventus a quell'età non è semplice, è un peso. In questo momento, in cui le cose non vanno come ci aspettava, ci sono grandi aspettative. Vedere questi ragazzi fa tanto".