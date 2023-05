Barzagli: “BBC incastro naturale, Conte e Allegri dei vincenti”

Andrea Barzagli , ex difensore della Juventus , ha detto la sua ad un evento. Ecco le sue parole: "Non è scontato andare in una grande squadra. L’inaugurazione dello Stadium mi ha fatto vibrare dentro: ho visto tutta la storia della Juventus, oltre ad uno stadio innovativo ed un Presidente rivoluzionario. Siamo cresciuti in quegli anni, erano pochi i giocatori affermati: da li 9 anni di trofei e vittorie. B BC? E’ stato un incastro naturale, venuto da un’intuizione di Antonio Conte. Un’intesa unica, non ci siamo mai scontrati tra di noi, avevamo fiducia l’un l’altro. Era una bella unione. Lichtsteiner? Sia da compagno che da avversario era tremendo: tante volte litigavamo in allenamento, era uno che parlava direttamente. Anche lui ha sempre avuto una mentalità molto diligente, con l’ambizione di voler essere il numero uno. La sostanza dentro una squadra fa la differenza.

Finali di Champions League? Abbiamo trovato le squadre più forti degli ultimi 30 anni, ricche di talento, come Barcellona e Real Madrid: ce la siamo comunque giocata, ma probabilmente con una doppia sfida avremmo potuto spuntarla. Le finali di Champions non capitano spesso, è stato tosto ricominciare. Non vincerne nemmeno una è stato il nostro rimpianto più grosso. Maledizione Champions? Non credo, penso che esista un DNA: è più facile che il Milan arrivi in finale, come è più probabile che la Juventus la spunti in Italia".