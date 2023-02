Barzagli: “L’esperienza in Serie C mi ha insegnato la professione”

Le sue dichiarazioni: " La mia prima figurina è stata proprio in Serie C , con l’Ascoli . Era la foto di squadra. Imperdibile la preparazione che c’era dietro alla foto da parte dei giocatori fra parrucchieri, gel e quant’altro. Sono felice di vedere che l’album Panini sia diventata una passione anche per mio figlio che ancora, al di là del digitale, conserva i doppioni per portarli a scuola e scambiarli con gli amici".

L'ex difensore della Juventusha parlato dell'importanza della sua esperienza in Serie C per la sua crescita. Ecco cosa ha detto: "Sono fiero della mia carriera. A 17 anni mi sono trovato a fare una scelta e ho scelto la Rondinella in Serie D. Poi è arrivata la Serie C, dove ad Ascoli ho capito cosa voglia dire giocare in una grande piazza. Per me la Serie C è la base per crescere: bisogna saper aspettare. Sono esperienze che mi hanno insegnato la professione di calciatore".