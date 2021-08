Barzagli entra nel Club Italia: sarà assistente tecnico delle squadre giovanili

Nuova avventura per l'ex difensore della Juventus

Allegri ripartirà da un mix di giovani e giocatori esperti, anche se un pilastro della sua prima esperienza in bianconero non sarà più a Torino. Dopo essersi ritirato proprio nell'ultima stagione di Allegri sulla panchina della Juventus. Andrea Barzagli ha fatto parte dello staff di Maurizio Sarri per qualche mese, salvo poi andarsene da Torino per godersi la vita lontana dal campo. Dopo due anni però, l'ex centrale bianconero ha deciso di tornare nel calcio, e lo farà ripartendo dalla Nazionale. L'ex difensore azzurro sarà infatti assistente tecnico delle Nazionali Giovanili maschili dalla prossima stagione. Come comunicato in via ufficiale dalla Figc il ruolo di Barzagli spazierà fra le diverse formazioni giovanili, dall'Under 20 fino all'Under 15.