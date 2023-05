Barzagli rivela: “Allegri è stato bravo ma vedere la Juve non mi fa impazzire”

Intervenuto nel corso della Milano Football Week l'ex difensore della Juve Andrea Barzagli ha parlato della difficile stagione della squadra di Allegri: "L'annata è travagliata anche se le somme si tirano alla fine. Ora vedo la situazione da fuori e non conosco come prima le sfaccettature. Da fuori vedo una squadra che è partita in difficoltà, si è ritirata su e, dopo l'euforia della campagna acquisti, ha avuto infortuni e non è riuscita a partire come doveva".