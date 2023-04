Barrenechea: “Mi sono subito sentito parte della squadra”

La Juventus sta per scendere in campo contro il Verona nella partita valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A. Il giocatore dei bianconeri Enzo Barrenechea ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio.

“Sono molto felice e contento, sia per me che per la mia famiglia. Fin dai primi momenti mi sono sentito parte della prima squadra, sono molto contento che da oggi sia ufficiale questa cosa. Ringrazio lo staff tecnico ed il mister per la fiducia, ed anche i miei compagni”.