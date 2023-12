Barrenechea: “Grato ad Allegri. Ritorno alla Juve a gennaio? Non ci penso”

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Enzo Barrenechea ha parlato del suo passato e del possibile futuro alla Juventus. Ecco le sue parole: "Sono venuto al Frosinone con l'obiettivo di giocare il più possibile e di salvarci, sono felicissimo di come stanno andando le cose. Sarò sempre grato ad Allegri e il suo staff per aver avuto fiducia in me. Tornare a Torino già a gennaio? Non lo so e nemmeno mi interessa quello che si dice là fuori, la mia testa è qui e ho un contratto di prestito fino a giugno".