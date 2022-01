Barone: “Vlahovic e l’agente ci mancano di rispetto”

Il dirigente della Fiorentina ha parlato della situazione relativa a Vlahovic e di quello che sarà il futuro per l'attaccante serbo che oramai vive da separato in casa

"Se è cambiato qualcosa nel rapporto tra Vlahovic e la Fiorentina? L'intervista non è mai stata autorizzata dalla società e per quello che ci è stato detto dal procuratore non ci sono state ulteriori aperture nelle ultime settiman e. A fine novembre c'è stato un incontro tra Commisso e l'agente di Vlahovic, in cui gli importi richiesti dal giocatore e dal manager erano stati quasi raddoppiati. Abbiamo dovuto purtroppo assistere ad una totale mancanza di rispetto da parte del procuratore. Successivamente mi sono incontrato privatamente con Ristic, come documentato da una foto, ma non ci sono stati passi in avanti in una trattativa che va avanti ormai da un anno" .

Vlahovic che ieri aveva parlato così: "Io sono sempre motivato, concentrato sul lavoro e su quello che devo fare per migliorarmi. È sempre stato così ed il successo nel calcio come nella vita dipende sempre dalla testa. Fino ad ora ho raggiunto gli obiettivi che mi sono prefissato, ma io non sono mai appagato. Forse avrei potuto fare anche di più e meglio, sicuramente significa molto per me aver raggiunto Ronaldo nei gol segnati nel 2021. La chiave è stato capire che tutto dipende sempre da me e dai miei sacrifici. La determinazione e gli sforzi vengono ripagati. Sono consapevole di aver fatto un passo importante nella mia carriera con queste stagioni e la Fiorentina è una grande squadra in Italia. Un club con tradizione, tifosi ed ottimi giocatori. Lo scorso anno ho pensato che in questa stagione avrei dovuto ripetermi per ottenere la qualificazione in Europa con il club. Voglio che il 2022 sia ancora migliore del precedente, voglio segnare ancora di più. E voglio che la Fiorentina sia ai vertici del calcio italiano. Commisso? Mr. Commisso è soprattutto un uomo serio e un grande presidente, molto ambizioso. Ovviamente non ho nulla contro la sua volontà, perché fa tutto parte del lavoro. Non mi tiro mai indietro, non è nel mio carattere ed io inseguo gli standard più elevati in tutto. Si può trovare un compromesso con il presidente? Mai dire mai. Ma attualmente sono concentrato su nuove vittorie. Il figlio del presidente della Serbia è il mio manager? Questa è una sciocchezza. Non guarderei indietro a storie che non sono vere