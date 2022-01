Barone: “Per Vlahovic offerte dall’Inghilterra ma l’entourage non parla”

Il dirigete della Fiorentina ha parlato della situazione legata all'attaccante serbo e al suo futuro, che sembra sempre più lontano da Firenze

redazionejuvenews

La Juventus sta monitorando il mercato alla ricerca di occasioni per rinforzare la squadra in vista della seconda parte della stagione. Tanti sono i nomi accostati alla Vecchia Signora, soprattutto per quanto riguarda centrocampo e attacco, i due reparti che maggiormente hanno bisogno di nuovi innesti dalle parti della Continassa. Tra tutti i nomi accostati ai bianconeri però, l'unico per il quale la dirigenza bianconera è disposta a fare follie è l'attaccante serbo della Fiorentina DusanVlahovic. Il giocatore, con cui la Juventus ha già un accordo da ottobre scorso, piace molto sotto la Mole, e anche lui ha dato priorità alla destinazione bianconera.

Ora da convincere c'è la Fiorentina, che attraverso le parole di JoeBarone ai microfoni de La Nazione, ha parlato della situazione e del futuro dell'attaccante: "Chi vuole andare via sarà accontentato. Quindi ci sarà qualche uscita, ma staremo molto attenti anche al resto. Non si sa mai, no? Per Vlahovic qualche inglese si è fatta viva con la Fiorentina, ma l’accordo non c’è e non ci può essere se qualcuno... Noi, in ogni caso siamo a disposizione. L'entourage del giocatore non risponde, non ci hanno dato nessuna comunicazione. E se ricorda io avevo chiesto chiarezza, avevo chiesto al suo manager di essere chiari, ma ancora niente. Nessun contatto".

"Io sono concentrato sul gruppo, da sempre. E non sul singolo. Voglio dire: è il gruppo che porta avanti quello che stiamo facendo e raccogliendo in questa stagione. Le vedete da soli. Una volta a far bene, ad essere anche il 50 per cento della squadra è un giocatore, la volta dopo il protagonista è un altro. E quella successiva un altro ancora. È il totale del gruppo che fa la differenza. C’è la società, ovvero Rocco in primis, poi ci sono io e quindi Pradè: insieme abbiamo creato il gruppo Fiorentina, portando giocatori che credono in quello che fanno".