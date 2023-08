Barone punge: “Conference? Noi abbiamo sempre seguito le regole”

Joe Barone , dirigente della Fiorentina , ha detto la sua ai canali ufficiali della viola, punzecchiando la Juventus per la Conference League , e la successiva partecipazione del club gigliato al posto dei bianconeri.

Ecco le sue parole: "Europa? Bellissimo esserci per noi. Noi abbiamo sempre seguito le regole. Siamo super contenti, da quando siamo qui abbiamo sempre rispettato le regole e pagato tutte le imposte con le scadenze prefissate. Il merito è di Commisso.

E siamo giustamente in Conference. Sta diventando una competizione interessante, la UEFA sta cercando una soluzione per trovare stadi sempre più capienti. E non scordiamoci che abbiamo la Supercoppa".