Barillà: “La Juventus ha convinto Rabiot, Milikovic non arriverà”

Chiusa la pista Milinkovic-Savic

La permanenza di Adrien Rabiot potrebbe mettere la pietra tombale alla possibilità della Juventus di pervenire al cartellino di Sergej Milinkovic-Savic. Ecco cosa ha detto Barillà in merito: "Rabiot preclude Milinkovic-Savic: la Juventus che è costretta a guardare il bilancio non può scialare. Rabiot costa 7 milioni e dà la possibilità di far crescere i giovani e guardarti in giro con calma. Ad oggi Milinkovic costerebbe circa 35 milioni più contropartite che la Juve non vuole dare via. L’idea è un centrocampo basato su Locatelli, Rabiot, Pogba e Fagioli. Non dimentichiamoci che non ci saranno i soldi della Champions: chi immagina una Juventus che spende e spande sbaglia scenario. Chiaro che se va via Rabiot e vuoi essere competitivo devi fare un sacrificio. Sarebbe comunque stato un affare visto che Milinkovic viaggia verso la scadenza. Non mi aspetto cessioni pesanti. Ci sono due gioielli ambiti ed è chiaro che se dall’estero dovessero arrivare certe offerte sarebbe difficile resistere. Ma fare economia non significa non fare una grande squadra, ci sarebbero incassi tali da poter reinvestire qualcosa. La Juventus dove può risparmia, dove dovrà reinvestire lo farà senza lasciare vuoti”.