Barillà: “Juventus? La squadra adesso sembra in ripresa”

Antonio Barillà, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: "Dopo una fase veramente negativa, qualche segnale di ripresa si è visto. Secondo me la squadra è tornata dentro il perimetro degli obiettivi primari. La crisi è stata importante, come i vari problemi, si respira però un clima a metà strada tra il funereo e lo stizzoso che non capisco. Malgrado tutto, i bianconeri sono al terzo posto e ad un passo dalla finale di Coppa Italia. Allegri? L'argomento è delicato e ormai ha creato una netta divisione come se esistessero due partiti: i pro e gli anti. Io invece preferisco parlarne con molta tranquillità. L'allenatore livornese può essere criticato, ma sta portando la barca dove gli è stato chiesto a livello di obiettivi. Bisogna tenere conto di alcune situazioni: un mercato povero in cui è arrivato solo Weah, il taglio del monte stipendi, la perdita per colpe non sue di Fagioli e Pogba. Non va dimenticato poi che la società ha risparmiato diversi soldi, anche se questo al tifoso non interessa".