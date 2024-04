Barillà: “Juve, nessun incontro con Allegri. Contatti con T. Motta”

Antonio Barillà, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "Allegri? Non c è stato alcun incontro programmato con lui, risultano contatti con Thiago Motta. È un' indizio, ma non dimentichiamo il contratto in essere. Ritengo opportuno, se la società volesse cambiare, parlarne chiaramente con il tecnico. Una società seria programma senza lasciarsi condizionare dai risultati, certo la Champions è prioritaria per ragioni economiche prima che sportive. È giusto che Giuntoli costruisca una squadra di scout con uomini di cui si fida, la professionalità dei candidati è indiscutibile. Rinnovi? Rabiot non è stato ancora contattato dalla società, non so che farà ma il futuro di un campione così andava deciso prima. Chiesa scadrà tra un anno: senza rinnovo, si dovrà cercare di cederlo. Per questo ritengo decisivi i prossimi 2 mesi".