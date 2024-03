Barillà: “La Juve deve cambiare marcia per raggiungere la Champions”

Antonio Barillà, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: "Difficile da spiegare. La Juve ha avuto un rendimento talmente infimo dopo aver galoppato fino a sognare lo scudetto che è difficile dare una risposta univoca. O meglio, la spiegazione può essere anche fin troppo chiara. La squadra ha avuto un crollo psicologico dopo aver compreso di non poter rimanere aggrappata ad un sogno, si è convinta di avere in pugno l'obiettivo Champions, sbagliando. Nulla di tutto questo può giustificare però un cammino che ha fruttato solo 7 punti in otto giornate e considerando quel segmento di gare, si è messa alle spalle solo tre squadre che lottano per la retrocessione. Non possono esserci alibi: fragilità del gruppo, inesperienza, gioco latitante società. E' un momento complicato e più che analizzarlo bisogna superarlo. Guai se si continua con questo passo perché c'è il rischio concreto di avere problemi per degli obiettivi in questo momento acquisiti e che sono prioritari per la Juve fin dall'inizio, diciamolo per onestà. La qualificazione in Champions League, come sappiamo, è importante per ragioni sportive, ma anche per questioni soprattutto economiche in questo momento storico. Non si può continuare a giocare così e a lasciare punti per strada come è avvenuto nelle ultime partite".