Barillà: “Non c’è stato un incontro per il futuro di Allegri”

Antonio Barillà, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TVPlay: "Bisogna fare un’analisi approfondita. Allegri è sotto contratto ancora per un anno e ha applicato alla lettera quello che la società gli ha chiesto. Gli è stato chiesto di abbassare il monte ingaggi e di lanciare giovani, questo significa accettare rinunce pesantissime da Ronaldo in giù. Nel momento in cui questo allenatore ha realizzato quello che gli è stato chiesto, c’è stato un rispetto delle consegne. La società dal canto suo avendo cambiato parecchio rispetto al passato, dal direttore generale all’intero staff dirigenziale e avendo un allenatore che è l’ultimo esponente degli agnelliani avrebbe il diritto di cambiare allenatore. Quello che stona è che ad oggi non c’è stato un incontro tra le parti per programmare il futuro. La società è in ritardo da questo punto di vista e da un certo punto di vista non è bello sentire continue voci in merito all’arrivo di un nuovo allenatore quando hai un tecnico che ha ancora un contratto".