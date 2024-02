Barillà: “Blackout normale. La Juventus aveva superato i suoi limiti”

Antonio Barillà ha parlato del momento di flessione della Juventus: per il giornalista, il calo dei bianconeri sarebbe più che giustificato

Intervistato a Radio Bianconera, Antonio Barillà ha parlato del momento di difficoltà in stagione della Juventus. Ecco le sue parole: "“Penso ad un black out generale che però era comprensibile. Quando una squadra supera di molto i propri limiti, prima o poi la sua corsa si può arrestare. Allo stesso modo era prevedibile un distacco più ampio dall'Inter, ritenuta dai più superiore alla Juve. Fermo restando la sconfitta di San Siro, al cosa che mi stupisce sono le due partite casalinghe con Empoli e Udinese. La prima ovviamente condizionata dall'espulsione di Milik dopo un quarto d'ora. Nella seconda, il blitz dei nerazzurri in casa della Roma potrebbe ha fatto capire quanto fosse complicato inseguire la squadra di Simone Inzaghi".