Bargiggia: “Zielinski non andrà alla Juventus. Non rientra nei piani”

L'esperto di mercato ha spiegato perchè il trequartista polacco non si unirà alla squadra di Allegri in estate. Troppo avanti con l'età

Piotr Zielinski non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Napoli. C'è chi, negli ultimi giorni, lo ha accostato all'Inter e alla Juventus. Non è un mistero che la società nerazzurra lo segua da tempo e sia da sempre molto attratta dai calciatori a parametro zero, condizione nella quale potrebbe trovarsi il centrocampista qualora non prolungasse il suo legame con il sodalizio campano. Ma l'ex Udinese ed Empoli sarebbe nel mirino anche della dirigenza bianconera.