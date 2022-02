Juve, Bargiggia: “Le parole di Marino dimostrano poca cultura sportiva”

Il giornalista ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio, commentando le parole del d.g., che si è scagliato contro l'arbitro di ieri sera.

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto a '1 Football Club', programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, per dire la sua sul campionato. Queste le sue parole: " Il campionato è davvero interessante . In testa il Milan ha di nuovo fatto un allungo , la Juventus ha frenato a Bergamo . Per quanto riguarda Napoli-Inter dico che secondo me il Napoli avrebbe dovuto vincere ai punti . Sono rimasto sorpreso da Spalletti e dalla gestione dei cambi . Con il senno di poi ovviamente è facile, ma nel finale gli azzurri avrebbero potuto vincere, perché l'inter non era più pericolosa. Mi ha lasciato perplesso veder entrare Juan Jesus e uscire Osimhen. È come se Spalletti si fosse accontentato".

Nel post gara del Gewiss Stadium l'Atalanta ha avuto non poco da ridire sull'arbitraggio di Mariani. Ai microfoni di Dazn infatti il direttore generale dei nerazzurri Umberto Marino ha espresso parole dure contro la direzione di gara, recriminando un calcio di rigore e un rosso per Szczesny. Questo il commento di Bargiggia: "Le parole di ieri del direttore Marino dimostrano che nel nostro Paese c'è ancora una cultura sportiva arretrata, che non permette di crescere. Non è possibile che ogni volta che l'Atalanta non vince, si vada davanti alle telecamere ad attaccare gli arbitri. Inoltre Luca Percassi è diventato vicepresidente di Lega: trovo preoccupante che questa sia la mentalità dei nostri dirigenti. Non voglio entrare nel merito degli episodi in questione, ma è inaccettabile avere una reazione del genere per un eventuale errore arbitrale. A mio avviso la Federcalcio dovrebbe sanzionare chi offende l'onorabilità di arbitri e tesserati. Mi aspetterei di più dal Procuratore Federale, mi sembra che non sia al corrente e non segua i media. Non ho nulla contro l'Atalanta, sia chiaro. Il politically correct però attacca un mezzo 'buu' allo stadio e poi non fa nulla in questi casi".