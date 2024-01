Bargiggia: “Ora la proposta di gioco della Juventus è più offensiva”

Paolo Bargiggia ha parlato dell'evoluzione del gioco della Juventus: per il giornalista i bianconeri porterebbero più elementi in attacco

Intervistato a Tv Play, Paolo Bargiggia ha parlato dei cambiamenti mostrati dalla Juventus nelle ultime uscite tra campionato e Coppa Italia. Per il giornalista si noterebbe nei bianconeri una nuova proposta di gioco più predisposta all'offesa. Una modifica non rivoluzionaria, ma che comunque garantirebbe l'attacco alla porta con più elementi. Ecco le sue parole:

"Non è solo per un soffio che la Juve sta vincendo. Qualcosa è cambiato nel gioco di Allegri. Non si vede in campo il gioco del calibro di Spalletti e Guardiola, ma la Juve ora inserisce più giocatori nell'area avversaria e pressa da una posizione più alta".