Bargiggia: “Locatelli ha scelto la Juve e rifiutato il City”

TORINO – Il noto giornalista Bargiggia, ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso il suo sito , dove ha parlato anche del futuro di Manuel Locatelli, obiettivo di mercato della Juve. Il centrocampista del Sassuolo infatti è finito da tempo nel mirino della Vecchia Signora, tanto che sarebbe disposta a fare follie pur di aggiudicarsi il cartellino. Ma la concorrenza è forte e una grossa minaccia potrebbe arrivare proprio dall’Inghilterra, con il City di Guardiola che resta alla finestra in attesa di capire quali saranno i margini della trattativa.

“Dalle informazioni di calciomercato che abbiamo però Manuel Locatelli avrebbe detto sì alla Juve, chiudendo di fatto al Manchester City. Il futuro del giocatore sarebbe quindi già segnato: vale a dire che il suo trasferimento alla Juventus è solo questione di pochi mesi. Dobbiamo giusto aspettare la fine del campionato.

Il club di Andrea Agnelli nell’ultima sessione di mercato aveva già avviato una trattativa che li fece rimanere a bocca asciutta, in quanto non c’erano le condizioni economiche per chiudere i tempi con il club emiliano. Le due società hanno grandissimi rapporti, hanno fatto tantissimi scambi, molte operazioni ed ora stanno trattando anche il trasferimento di Gianluca Scamacca in bianconero.

Locatelli è attualmente legato alla società neroverde con un contratto che scadrà nel 2023. E’ destinato ad indossare la maglia della Juventus prospettandosi un futuro sempre più bianconero, ma chiaramente ad una condizione. Ossia che la Juve dalla prossima stagione possa mettere a bilancio un’uscita da €40 milioni, prezzo attuale del cartellino del giocatore.

Il centrocampista dopo aver lasciato il Milan, è cresciuto tantissimo tecnicamente e tatticamente ed adesso è diventato un centrocampista totale dal profilo internazionale, finendo non a caso nel mirino di questi due grandi club. La Juventus continuerebbe così nel suo Progetto Giovani, a cui sta cercando di affiancare il rinnovo del veterano Cristiano Ronaldo”.