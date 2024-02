Bargiggia: “Le possibilità di rinnovo di Allegri alla Juve sono molto alte”

Bargiggia ha parlato delle chance di rinnovo di Max Allegri alla Juventus: per il giornalista, ad oggi queste possibilità sarebbero elevate

Intervenuto a Tv Play, Paolo Bargiggia ha parlato del rinnovo possibile di Massimiliano Allegri con la Juventus . Ecco le sue parole: "L’unica certezza è che loro a fine stagione, quando avranno avuto la certezza di essere di Champions, la certezza di essere dentro al Mondiale per club faranno i conti e ad Allegri diranno ‘con questo budget possiamo prendere 2/3 giocatori, 1/2 oppure 3/4, ti sta bene?".

Bargiggia ha proseguito: "E se ad Allegri gli sta bene loro gli fanno il rinnovo entro l’estate perché non vogliono iniziare la stagione con un allenatore in scadenza. Sulla certezza che ci sarà il rinnovo dico, ad oggi, 80 su 100. Anche se loro preventivamente qualche sondaggio con Thiago Motta l’avevano fatto per capire la disponibilità”.