Bargiggia: “La Juventus cercherà di negoziare a giugno per Alcaraz”

Intervistato a Tv Play, Paolo Bargiggia ha parlato delle intenzioni della Juventus su Carlos Alcaraz. Per il giornalista, difficilmente il centrocampista argentino, prelevato in prestito con diritto di riscatto, potrebbe essere riscattato alle cifre pattuite. Ecco le sue parole: "Giuntoli si è mosso sottotraccia per Alcaraz, so che è stata chiusa questa notte. Si tratta di un prestito senza obbligo con un prezzo di riscatto molto alto. Dovesse decidere a giugno di riscattare il giocatore, la Juventus credo potrebbe cercare di negoziare con il club inglese. C'era un'opzione nel contratto di Alcaraz che avrebbe potuto liberare il giocatore in caso di retrocessione in Championship del Southampton. E Giuntoli ha sfruttato quella possibilità".