Bargiggia: “La Juve non ha un gioco costruttivo, la dirigenza è scontenta”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha analizzato il momento di forma della Juventus, facendo riferimento anche al futuro.

redazionejuvenews

Paolo Bargiggia, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a 1 Station Radio, parlando della Juventus e della lotta Scudetto. Ecco le sue parole su Allegri e i bianconeri: "La Juve non ha un gioco costruttivo. Nella gara pareggiata maldestramente contro il Bologna, Allegri nel post partita si è superato a dimostrazione di quanto abbia perso il contatto con la realtà. Con il dovuto rispetto perché stiamo parlando di calcio, a me Allegri sembra un Putin arroccato sulle sue posizioni ma ormai fuori dal tempo. Contro gli emiliani ha posto l'accento sul fatto che la squadra doveva difendere meglio, secondo me è assurdo. Qualcosa a livello dirigenziale sta iniziando a scricchiolare nei confronti di Allegri, di sicuro non sono contenti. Nedved lo ha dimostrato a Cagliari, Lapo Elkann pur non essendo un dirigente ha espresso chiaramente tramite un tweet il suo pensiero."

Sul futuro della Vecchia Signora: "L'anno prossimo sarà ancora l'allenatore della Juventus nonostante l'annata deludente, ma la società gli chiederà lo scudetto come obiettivo minimo. Il tecnico livornese dovrà rispondere anche sulla questione Dybala, è stato lui, nonostante pubblicamente si sia sempre schierato dalla parte dell'argentino, a dare il via libera al mancato rinnovo di contratto a suo modo di vedere per una questione tattica, perché vorrebbe giocare con il 4-3-3."

Sullo Scudetto: "Vincerà la Scudetto una tra Inter e Milan e non mi sembra che entrambe stiano in grande condizione. Nel girone di ritorno hanno dimostrato delle difficoltà. L'Inter prima della vittoria contro la Juve aveva fatto 7 punti in 7 partite, una media che non basterebbe neanche per la salvezza. Il Milan prima del successo contro il Genoa, veniva da due 0-0 consecutivi. I rossoneri hanno dei numeri a livello realizzativo molto negativi. Giroud ad esempio non segna da marzo. Il campionato è stato appassionante è vero, ma il livello qualitativo è stato basso."