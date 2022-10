Bargiggia: “La Juventus ha ottenuto una vittoruccia in un clima ostile”

Paolo Bargiggia , giornalista, ha commentato la vittoria della Juventus contro il Bologna , a "1 Football Club". Ecco le sue parole sulla Vecchia Signora, che ha battuto i felsinei per 3-0: "Il successo è arrivato in un clima ostile. Gruppi di tifosi bianconeri hanno contestato Allegri, Bonucci e la società allo stadio ed anche precedentemente. Chissà cosa sarebbe successo se la squadra non avesse ottenuto i tre punti. Si tratta di una ‘vittoriuccia’, anche perché è nata in una dimensione molto fragile.

Sull'Inter di Simone Inzaghi, ultimamente in difficoltà: "Barcellona e Sassuolo saranno decisive. Ci sono segnali di un possibile addio del tecnico, anche se la società ha poche possibilità di scelta. I nomi sono Stankovic, in corsa anche per la Samp, Paulo Sousa ed anche Ranieri, accostato anche lui ai blucerchiati. Daniele De Rossi potrebbe essere un target per i liguri, ma non per I nerazzurri. Ci sono malumori in casa Inter circa il rendimento di Simone, il quale è a forte rischio". Intanto continuano a circolare interessanti notizie di mercato: intrigo Simeone, arrivano due bomber<<<