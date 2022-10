Bargiggia: “La Juventus oggi con il Benfica si gioca la stagione”

Paolo Bargiggia , giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a "1 Football Club", parlando anche della Juventus . Ecco le sue parole: "Non ha fatto il mercato, ma l’ha subito. Paredes è stato voluto tanto, eppure non sta giocando attualmente. E Di Maria? Ha comunque vinto due gare consecutive, è sembrata una squadra più umile e maggiormente volenterosa con l’Empoli. Kean ha ripagato la fiducia di Allegri, mentre Vlahovic è rimasto ancora a secco dopo il gol nel derby. In Champions la squadra si giocherà la stagione, rovinerebbe quel poco di buono ottenuto se non dovesse vincere con il Benfica ".

Sulla Lazio: "Il mercato dei capitolini si è focalizzato maggiormente sulla retroguardia. Nessuno mette in dubbio le qualità del calcio di Sarri, piuttosto la condotta del tecnico e la sua tendenza a trovare tanti alibi. Ma il gioco della Lazio è piacevole. Per quanto concerne l’Atalanta, non è più la stessa dello scorso anno, anche se con i biancocelesti hanno subito tante ripartenze. Dire che la società capitolina può competere per lo scudetto, non credo, anche perché non ha una rosa competitiva".