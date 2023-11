Bargiggia: “Allegri ha sbagliato a mettere Niculussi Caviglia. Gara oscena”

Il giornalista Paolo Bargiggia a TV Play commenta duramente Juve-Inter criticando aspramente il rendimento di Nicolussi Caviglia e la relativa scelta di Allegri di mandarlo in campo dall’inizio. "Juve-Inter? Una gara oscena. Provo un po’ di compassione per i tanti tifosi che pagano biglietti, prendono freddo e si fanno tanti chilometri. Le due squadre hanno tirato in porta in due occasioni; oltre alla conclusione del gol, una di Chiesa per la Juve ed un tiro strozzato di Barella per l’Inter. Dallo stadio hai una visione globale del calcio del tecnico livornese ed è incredibile come sia bloccata la squadra; anche in fase di recupero palla, al massimo sono in due ad arrivare ai limiti dell’area avversaria".