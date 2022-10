Bargiggia: “La permanenza di Allegri alla Juve non è ancora sicura”

Il Torino è stato impalpabile, manca l’anima battagliera di sempre. Si tratta di una rosa costruita male… questi tre punti sono comunque preziosi per la Juve. È presto per fare valutazioni, i bianconeri non sono stati comunque travolgenti, hanno vinto con la zampata di Vlahovic. Non è ancora primavera, non si sa se i calciatori sono stati costretti a ricompattarsi per loro volontà o per circostanze esterne".