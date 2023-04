Bargiggia: “Allegri continua a capirci sempre meno: non solo brutto calcio”

Bargiggia attacca Allegri dopo le scelte di formazione di ieri sera che hanno portato alla sconfitta in semifinale contro l'Inter di Inzaghi

Duro attacco di Paolo Bargiggia dopo l'1-0 di ieri sera subìto dall'Inter. Sul suo profilo Twitter si legge. "La Juventus continua a perdere: un tiro in porta ogni 45 minuti contro l'Inter. Allegri continua a capirci sempre meno: non solo brutto calcio; adesso delizia i suoi tifosi (infuriati) con formazioni insensate come quella della semi a San Siro".