Bargiggia: “Allegri alla Juventus non ha mostrato di avere coraggio”

Intervistato a Tv Play, Palo Bargiggia ha analizzato il momento di calo in stagione della Juventus. Ecco le sue parole: "Secondo me in casa Juventus, ora, si parla troppo dei giocatori e non dell’allenatore. I giocatori responsabili di questa frenata della Juve? Ci può stare, ma anche Allegri deve essere messo in discussione. Non può essere solo colpa dei calciatori. Contro il Verona, Allegri ha dimostrato di non riuscire, al netto del calo dei calciatori, a dare una spinta alla squadra. Le scelta anche non le ho capite".