Baresi: “La Juventus può competere con le migliori d’Europa”

Franco Baresi, ex calciatore del Milan e della Nazionale, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della Champions.

Franco Baresi , ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus , parlandone a Sky Sport. Ecco le sue parole: "Milan Monza diventa speciale per quello che Berlusconi è stato, personaggio incredibile e difficile da ripetere. Era sempre molto ambizioso, pretendeva sempre il massimo.

Dobbiamo guardare avanti, abbiamo altri obiettivi. Per lui la Champions era il top, puntava a giocarla anche col Monza. Pensiamo a oggi, per noi è fondamentale perché dobbiamo riprendere la vittoria in campionato, consolidare la posizione davanti.