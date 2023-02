Barcellona, Xavi: “Dal Bayern alla Juve: tante squadre in un momento difficile”

Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Barcellona Xavi ha parlato del momento di difficoltà di molte squadre europee, Juve compresa

redazionejuvenews

Tra difficoltà economiche e penalizzazioni in classifica, la Juve sta vivendo un periodo molto complicato. Il mercato invernale non ha portato rinforzi e ora Massimiliano Allegri sarà costretto a valorizzare i giocatori già a disposizione per sperare in un difficilissimo miracolo. Questa sera i bianconeri affronteranno la Lazio in Coppa Italia, match particolarmente complesso ma da vincere a ogni costo. La Coppa Italia, infatti, potrebbe diventare il titolo più semplice da vincere in questa stagione travagliata.

Ma la Vecchia Signora non è l'unica grande squadra in giro per l'Europa che sta attraversando alcune difficoltà. Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Barcellona Xavi ha detto: "Il nostro obiettivo è vincere giocando bene, tenendo palla e creando occasioni. Dobbiamo cercare di avvicinarci al livello che abbiamo espresso in Supercoppa, anche se va detto che diverse squadre stanno attraversando un periodo difficile. Guardate il Liverpool, il Bayern sta facendo fatica, anche l’Inter, la stessa Juve vedete come sta. Vincere è difficile per tutti".

La formazione blaugrana in futuro potrebbe essere l'avversaria della Juve in Europa League, possibile ostacolo per i bianconeri nella vittoria della seconda competizione europea. La squadra di Xavi dovrà affrontare il Manchester United negli spareggi per gli ottavi di finale mentre i bianconeri se la dovranno vedere con il Nantes.