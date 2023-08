Barcellona-Juve Women 5-0, Montemurro: “Impariamo e continuiamo a crescere”

Niente da fare per la Juve Women : grazie alla vittoria per 5-0 contro le bianconere il Barcellona si è aggiudicato il Trofeo Gamper .

Al termine della partita l'allenatore della Vecchia Signora Montemurro ha detto: "Penso che nel calcio vero non ci si debba nascondere e si debba sempre avere voglia di affrontare i migliori e oggi abbiamo giocato contro la squadra di club più forte del mondo . Per noi partite come questa sono esperienze di grande insegnamento, ci fanno capire dove vorremmo arrivare un giorno.

Questo è un bellissimo torneo, siamo fieri di essere stati invitati, ringraziamo il Barcellona e gli facciamo i complimenti per quello che hanno fatto in campo. Per noi sono momenti importanti in cui imparare e continuare a crescere".