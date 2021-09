Dalla Spagna: il Barcellona vuole Dybala a parametro zero

Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione: il Barcellona vuole Paulo Dybala a parametro zero per la prossima stagione

redazionejuvenews

Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione: il Barcellona vuole Paulo Dybala a parametro zero per la prossima stagione. Secondo i quotidiani iberici, infatti, il club blaugrana avrebbe già contattato l'entourage del giocatore. Sappiamo come la Juventus in questi giorni ci stia provando in tutti i modi per far rinnovare il contratto dell'argentino ed è forse per questo motivo che non ci starebbe ancora riuscendo. Il Barcellona sarebbe pronto a mettere sul piatto i "famosi" 12 milioni di euro annui richiesti dall'argentino. Cifra che la Juventus non può permettersi, almeno da subito.

Federico Cherubini, direttore sportivo bianconero, è lavoro in queste settimane per far rinnovare il contratto a Dybala. In caso venissero confermate le avances del Barcellona però sarebbe complicato trattenerlo. Soprattutto perché il club blaugrana, prendendo il giocatore a parametro zero per la prossima stagione avrebbe le possibilità economiche per soddisfare il suo stipendio. I dirigenti bianconeri, dunque, per far rinnovare il giocatore dovranno far leva proprio su questo fattore. Per ora la Vecchia Signora avrebbe offerto a Dybala un contratto "a salire" che parte da 9 milioni di euro annui fino ad arrivare dopo 3 anni di contratto a circa 10,5-11.

La proposta deve essere ancora accettata, ma l'entourage dell'argentino sembrerebbe orientato a trattare ancora per alzare ancora leggermente le cifre. La Juventusdovrà fare quindi un ultimo sforzo, se vuole tenere l'attaccante e metterlo al centro del progetto di Massimiliano Allegri bis. Le prestazioni in campo della "Joya" però non aiutano di certo. Dybala ancora non è al massimo della forma e le sue ultime prestazioni hanno lasciato un po' a desiderare. Il vero Dybala, nonostante la cessione di Ronaldo e dunque con titolarità riconquistata, quest'anno i tifosi della Juve non lo hanno ancora visto. Inoltre oggi l'argentino con la Sampdoria si è anche infortunato e salterà le prossime due partite ritardando di nuovo il massimo della sua forma. Le prossime settimane sicuramente ci diranno di più.