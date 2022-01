Barcellona, il ds conferma: “Dembele via entro il 31 gennaio”. Ora la Juve…

Dembele lascerà il Barcellona, parola del direttore sportivo Alemany. Dove andrà il talento francese? Juve interessata ma...

Ieri ne aveva parlato Xavi , ora arrivano ulteriori conferme: Ousmane Dembele lascerà il Barcellona . Pagato a peso d'oro, l'esterno francese in maglia blaugrana non è mai riuscito a convincere, anche a causa di una lunghissima lista di infortuni. Oggi intervenuto ai microfoni di BarcaTV, il direttore sportivo del club Mateu Alemany ha confermato: "Con Ousmane e i suoi agenti abbiamo iniziato le conversazioni a luglio. In questi 6-7 mesi abbiamo fatto diverse offerte, cercando di trovare un modo per andare avanti insieme. Tutte le offerte sono state sistematicamente rifiutate dagli agenti".

" Comunico che oggi 20 gennaio, a 11 giorni dalla chiusura della finestra di mercato, è evidente che il giocatore non voglia continuare al Barcellona - ha continuato Alemany. A seguito di questo scenario è stato comunicato a lui e ai suoi agenti che deve partire subito , perché vogliamo giocatori che sposino la nostra causa e speriamo che il trasferimento avvenga entro il 31 gennaio. Non vogliamo avere con noi giocatori che non vogliono essere del Barça e la conseguenza è che non ne faranno più parte".

Una decisione drastica quella del club spagnolo, che ha deciso di non voler puntare più sul giocatore. Se Dembele non vuole rinnovare il proprio contratto, tanto vale lasciarlo andare via subito. A questo punto la domanda sorge spontanea: in 11 giorni il Barcellona riuscirà a trovare un acquirente? Tanti top club in giro per l'Europa sarebbero interessati a lui, ma in periodo di crisi economica legata al Covid-19 il suo pesantissimo ingaggio spaventa. La Juventus ad esempio è alla ricerca di un attaccante, ma difficilmente potrebbe permettersi un investimento di questo tipo. Oltre a questo si aggiungono i già citati problemi fisici: come si può valutare il cartellino di un giocatore molto spesso infortunato? Ora come ora comprarlo è un rischio. Per il momento nessuna offerta, staremo a vedere.