Barbolini: “Chiellini sarà dirigente della Juve. Allegri prosegua così”

Intervistato a Radio Bianconera, Massimo Barbolini, vice allenatore dell'Italvolley, ha parlato dopo il ritiro dal calcio giocato di Giorgio Chiellini. Ecco le sue parole sulla bandiera della Juventus: “Giorgio è un fenomeno, giocatore a 360 gradi. Decisivo nel suo ruolo di difensore e spesso anche in attacco grazie ad alcuni gol pesanti realizzati. L'ex capitano è stato un grande uomo spogliatoio, decisivo per la Nazionale di Mancini campione d'Europa. Spesso si parla di giocatori che assumono atteggiamenti negativi, lui invece è stato sempre un esempio positivo per i giovani, grandissima serietà professionale, sono certo trovare un posto importante nella dirigenza bianconero. Chiellini è l'emblema della Juve grazie al suo carattere. Se dovessi collocarlo in una speciale classifica dei difensori della storia juventina, lo metterei dietro solo a Scirea, non mi vengono in mente altri migliori di lui”.