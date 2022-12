Barbieri: ufficiale in rinnovo del contratto fino al 2026

Il calciatore della Juventus Next Gen ha rinnovato prolungando il contratto che lo lega alla Vecchia Signora

redazionejuvenews

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista della ripresa del campionato fissata per gennaio, quando i bianconeri scenderanno in campo contro la Cremonese per la ripresa della Serie A. A gennaio inizierà anche la sessione invernale del mercato, con i bianconeri che potrebbero compiere qualche operazione in entrata od in uscita, legate tra di loro vista la presenza di molti giocatori in rosa.

In vista del mercato, la società bianconera sta portando avanti alcuni rinnovi di contratto, soprattutto di giovani, e dopo quello di Samuel Iling-Junior, che ha prolungato fino al 2025, e Gabriele Mulazzi fino al 2026, è arrivato il quello di Tommaso Barbieri. Il terzino della Juventus Next Gen, che ha ben figurato nella partita amichevole giocata dai bianconeri contro l'Arsenal, ha prolungato il suo contratto fino al 2026, e avrà già oggi una seconda occasione per mettersi in mostra, ovvero l'amichevole in programma contro il Rijeka allo Stadium.

Vista l'assenza della difesa poi, il giocatore dovrebbe disputare anche l'altra amichevole in programma contro lo Standard Liegi, l'ultima prima della fine dell'anno, in programma sempre all'Allianz Stadium. Il giocatore poi potrebbe andare in prestito in Serie A o in Serie B con l'inizio del mercato, viste le tante richieste che sono pervenute alla Juventus, che potrebbe mandarlo a far esperienza in un'altra squadra, per poi farlo tornare alla base.