Barbieri: “Che emozione l’esordio in Champions, sull’infortunio…”

Tommaso Barbieri , calciatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sulla serie TikTok dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Come sto fisicamente? Ora sto meglio, è stato il mio primo infortunio serio. Nella semifinale col Foggia ho sentito in quadricipite indurirsi, non mi sentivo bene. Poi mi sono reso conto che l’infortunio era brutto. Volevo subito tornare a giocare. Quando sei infortunato fai degli orari diversi, mentre a me piace vivere lo spogliatoio. Quella è la cosa che mi manca di più. Ora ho ripreso a correre e ad allenarmi col preparatore atletico.

Esordio in Champions League? Ne parlavo l’altro giorno coi miei amici. Mi stavo scaldando con Enzo Barrenechea. Inizialmente il mister chiamò solo lui, quando ha chiamato anche me non ci credevo. Poi c’erano Perin e Pinsoglio che ci hanno incitato. La prima cosa che ho pensato quando ho messo piede in campo è che stavo giocando in Champions League. Poi dopo non ho pensato più a niente, non mi sembrava ci fossero 40 mila persone attorno. Era come se ci fosse un’unica persone che mi parlava nelle orecchie".