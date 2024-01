Barbano: “La Juve è costretta a battere l’Inter per sognare lo scudetto”

Nel suo pezzo sulle colonne del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano ha parlato della sfida di vertice tra Inter e Juventus. Ecco le sue parole: "Inter e Juve partono da premesse e condizioni molto diverse. Anche se la classifica le tiene in contatto. C’è, a vantaggio dei nerazzurri, un divario di qualità, soprattutto a centrocampo ma non solo. C’è un divario di velocità, e c’è un divario di motivazione. L’Inter, che ha tre marcatori nei primi dieci (Lautaro 19 gol, Calhanoglu 9 e Thuram 8) sa di avere in questa stagione il compito di riappuntarsi lo scudetto sulla maglia, e questa consapevolezza si traduce in una risposta motivazionale che non si vede in nessun altro team".