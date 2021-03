Barba: “La vittoria contro la Juventus ci dà la spinta per il rush finale”

Il difensore del Benevento ha parlato

TORINO - Federico Barba , difensore del Benevento , ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa la vittoria dei giallorossi contro la Juventus la settimana scorsa. Queste le sue parole: "Vincere è stato molto importante per noi perché venivamo da un periodo complicato, ci da la spinta in più per il rush finale. Ci sono dieci partite da giocare, è ancora lunga. La nostra salvezza passerà soprattutto dagli scontri diretti perché ne abbiamo molti. Saranno fondamentali. Inzaghi? Lui ama profondamente il calcio e lo riesce a trasmettere. Prima della partita ha usato parole forti per descrivere la giornata. Ricordo una frase: «Dobbiamo essere degli eroi per riuscire a portare a casa il risultato». Sa trasmettere quello che ha dentro".

Diverse invece le parole del tecnico Andrea Pirlo dopo la sconfitta: "Avevamo il dovere di fare una partita migliore, mentre purtroppo abbiamo giocato una brutta gara sotto tutti gli aspetti. Siamo incappati in una giornata storta, nell'atteggiamento, nelle situazioni tecniche... Sapevamo che sarebbe stata difficile perché il Benevento è una squadra organizzata che si difende molto bene con due linee compatte, quindi bisognava avere anche la calma di sfruttare meglio l'ampiezza del gioco, invece abbiamo sbagliato molto. Quando il risultato rimane in bilico viene un po' di frenesia e non era questo l'atteggiamento che dovevamo avere. Serviva anche più voglia di raggiungere il risultato perché avevamo anche l'occasione concreta di accorciare la classifica. Dobbiamo cambiare la testa: indossiamo una maglia importante che va sempre onorata e in queste partite ci vuole un altro atteggiamento". Anche il direttore sportivo, Fabio Paratici, ha parlato: "In questi anni abbiamo dato tante gioie ai tifosi e purtroppo oggi diamo una grande amarezza. Abbiamo giocato una brutta gara per tanti motivi, alcune volte non riesci neanche a comprenderli tutti, però il campionato va avanti, dobbiamo mettere giù la testa, pedalare, capire quali sono stati i nostri errori e cercare di non commetterli più".