Barak: “Più secondi tempi così”. Lazovic: “Rammarico per gli ultimi minuti”

Le dichiarazioni dei due giocatori gialloblù

"Questa è la nostra chiave, noi stiamo molto bene fisicamente, abbiamo recuperato giocatori importanti. Quando qualcuno entra in campo abbiamo sempre lo stesso livello di qualità e possiamo rinforzare ancora la squadra e questo è molto importante. Noi dobbiamo fare sempre dei secondi tempi così. Il lavoro di Juric con me? Mi fa correre molto. Sta lavorando con tutti, parla tanto, vuole migliorare ognuno, vuole migliorare la condizione fisica, tecnica, stiamo lavorando sodo anche noi centrocampisti. Io gioco come tuttocampista, vuole che andiamo dentro l'area, che tiriamo, ma con qualità, perchè abbiamo tante occasioni e dobbiamo migliorare. Cosa faremo quando arriveremo al 100%? Vinceremo lo scudetto (ride ndr.).

"Abbiamo fatto davvero una buona partita, che ci ha lasciato un po' di rammarico per gli ultimi minuti. Potevamo davvero ribaltare il risultato, ma alla fine siamo comunque contenti di aver portato a casa un punto e di aver messo in grande difficoltà una squadra come la Juventus. Tutti i nuovi arrivati hanno subito capito come si lavora qui, si sono inseriti molto bene e sono convinto che in futuro potremo fare anche meglio di così. Obiettivo Europa? Il nostro primo traguardo è la salvezza, poi da lì guarderemo partita dopo partita. Alla fine vedremo cosa accadrà, ma non ci accontentiamo su questi risultati".